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MacBook берегись: Xiaomi представила новый Mi Notebook Pro 15 2020

MacBook берегись: Xiaomi представила новый Mi Notebook Pro 15 2020
15:36 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter
Обновлено: 15:36 Сегодня
Компания Xiaomi анонсировала новую модель ноутбука Mi Notebook Pro 15.

Новинка получила приставку "2020" в названии, обновлённую начинку и такой же внешний вид. Работает ноутбук под управлением процессора Intel Core i5 или Core i7 10-го поколения (Comet Lake). Оба чипа построены по 14-нанометровому техпроцессу и поставляются в паре с дискретной видеокартой NVIDIA MX350. Также новая модель имеет 8/16 ГБ ОЗУ и SSD-накопитель на 512 ГБ или 1 TБ.

В устройстве установлен 15.6-дюймовый дисплей с разрешением FHD и тонкими рамками (6.52 мм). Экран прикрыт закалённым стеклом Corning Gorilla Glass 3 и имеет угол обзора 178 градусов.

Новинка поставляется с полноразмерной клавиатурой, сканером отпечатков пальцев, HD-камерой, двухдиапазонным Wi-Fi 6, Dolby Audio, Harman Audio, Hi-Res Audio и аккумулятором на 60 Вт. Он поддерживает быструю зарядку. Из портов в Xiaomi Mi Notebook Pro 15 2020 есть два USB-C, два USB-A 3.1, HDMI, разъём для наушников и слот для SD-карты.

Свершилось: Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro получили стабильную MIUI 12

Ноутбук уже поступил в продажу:

  • Xiaomi Mi Notebook Pro 15 2020 (i5, 8 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD) — $847

  • Xiaomi Mi Notebook Pro 15 2020 (i7, 16 ГБ ОЗУ, 1 ТБ SSD) — $990

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Все по теме:

Гаджеты, Ноутбук, Технологии, Техно, Xiaomi.

Автор:

Телеграф
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