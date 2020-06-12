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Не сиквел: "Spider-Man: Miles Morales" станет продолжением оригинальной игры (Видео)

Не сиквел: "Spider-Man: Miles Morales" станет продолжением оригинальной игры (Видео)
16:58 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com
Обновлено: 17:07 Сегодня
Геймерам нужно охладить ожидания, ведь "Marvel’s Spider-Man: Miles Morales" будет всего лишь дополнением к оригинальной игре.

На прошедшей игровой презентации PlayStation 5 геймерам показали Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Зрители решили, что их ждет продолжение оригинальной игры, но это только дополнение.

Сомнения развеял Саймон Раттер, исполнительный вице-президент европейского подразделения Sony. По словам представителя, "Spider-Man: Miles Morales" - это расширенная и улучшенная версия оригинальной игры, а не полноценное продолжение.

"Мне кажется, ее можно назвать расширением и улучшением предыдущей игры. В [Miles Morales] значительный кусок посвящён Майлзу Моралесу - этот кусок и есть расширение. Но в игру также внедрены существенные улучшения. Как и в игровой движок - очевидно, используются технологии и возможности PlayStation 5", - сказал он.

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Представитель Sony объяснил такое решение желанием показать, как игры прошлого поколения будут смотреться на PlayStation 5. Дополнение, скорее всего, пропустит PlayStation 4. Инсайдеры отмечают, что Sony не планирует выпускать кросс-генные эксклюзивы, так что желающим сыграть в "Spider-Man: Miles Morales" придется раскошелиться на PS5.

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Все по теме:

Marvel, Sony, PlayStation 5, Spider-Man: Miles Morales.

Автор:

Телеграф
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