Не сиквел: "Spider-Man: Miles Morales" станет продолжением оригинальной игры (Видео)

Геймерам нужно охладить ожидания, ведь "Marvel’s Spider-Man: Miles Morales" будет всего лишь дополнением к оригинальной игре.

На прошедшей игровой презентации PlayStation 5 геймерам показали Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Зрители решили, что их ждет продолжение оригинальной игры, но это только дополнение.

Сомнения развеял Саймон Раттер, исполнительный вице-президент европейского подразделения Sony. По словам представителя, "Spider-Man: Miles Morales" - это расширенная и улучшенная версия оригинальной игры, а не полноценное продолжение.

"Мне кажется, ее можно назвать расширением и улучшением предыдущей игры. В [Miles Morales] значительный кусок посвящён Майлзу Моралесу - этот кусок и есть расширение. Но в игру также внедрены существенные улучшения. Как и в игровой движок - очевидно, используются технологии и возможности PlayStation 5", - сказал он.

Представитель Sony объяснил такое решение желанием показать, как игры прошлого поколения будут смотреться на PlayStation 5. Дополнение, скорее всего, пропустит PlayStation 4. Инсайдеры отмечают, что Sony не планирует выпускать кросс-генные эксклюзивы, так что желающим сыграть в "Spider-Man: Miles Morales" придется раскошелиться на PS5.