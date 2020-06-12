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Первые смарт-часы от Vivo могут появиться в скором времени (Фото)

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Первые смарт-часы от Vivo могут появиться в скором времени (Фото)
22:10 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: pixabay.com
Новинка появилась в базе данных китайского сертификационного сайта 3C (China Compulsory Certificate).

В последнее время несколько китайских компаний, в числе которых OPPO и Realme, вышли на рынок "умных" часов, чтобы составить конкуренцию Apple, Samsung и др. Теперь к ним присоединится и Vivo.

Еще несколько месяцев назад ходили слухи о том, что Vivo готовит свои первые смарт-часы. А теперь новинка появилась в базе данных китайского сертификационного сайта 3C (China Compulsory Certificate).

Часы проходят под кодовым обозначением WA2056. Известно, что они оснащены динамиком для воспроизведения звука и будут производиться на заводе Dongguan Huabei Electronic Technology Co. Ltd.

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Согласно ранним утечкам, часы будут называться Vivo Watch. Они должны получить круглый сенсорный дисплей, физические кнопки управления, датчик ЧСС и различные сенсоры. Также не исключено, что они будут похожи на OPPO Watch (на фото), так как OPPO и Vivo - дочерние подразделения компании BBK.

Скорее всего, сертификация указывает на скорый анонс Vivo Watch. Возможно, их представят в следующем месяце.

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Часы, Vivo, Смарт-часы, Vivo Watch.

Автор:

Телеграф
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