Первые смарт-часы от Vivo могут появиться в скором времени (Фото)

Новинка появилась в базе данных китайского сертификационного сайта 3C (China Compulsory Certificate).

В последнее время несколько китайских компаний, в числе которых OPPO и Realme, вышли на рынок "умных" часов, чтобы составить конкуренцию Apple, Samsung и др. Теперь к ним присоединится и Vivo.

Еще несколько месяцев назад ходили слухи о том, что Vivo готовит свои первые смарт-часы. А теперь новинка появилась в базе данных китайского сертификационного сайта 3C (China Compulsory Certificate).

Часы проходят под кодовым обозначением WA2056. Известно, что они оснащены динамиком для воспроизведения звука и будут производиться на заводе Dongguan Huabei Electronic Technology Co. Ltd.

Согласно ранним утечкам, часы будут называться Vivo Watch. Они должны получить круглый сенсорный дисплей, физические кнопки управления, датчик ЧСС и различные сенсоры. Также не исключено, что они будут похожи на OPPO Watch (на фото), так как OPPO и Vivo - дочерние подразделения компании BBK.

Скорее всего, сертификация указывает на скорый анонс Vivo Watch. Возможно, их представят в следующем месяце.