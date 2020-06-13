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Воссоздаст даже щетину: новый ИИ может улучшить снимок в 60 раз

Воссоздаст даже щетину: новый ИИ может улучшить снимок в 60 раз
Обновлено 09:22 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com
Новый инструмент сначала будет помогать находить людей с изображений камер безопасности, а в будущем его можно будет применить и в других областях.

Исследователи Университета Дьюка разработали ИИ, который может превратить размытые, неузнаваемые лица людей на фотографии в качественные портреты, на которых можно увидеть даже мелкие детали. Предыдущие методы могли улучшать изображения лиц лишь до 8 раз. Но эта команда придумала способ улучшить их до 64 раз.

ИИ может реалистично воссоздать тонкие черты лица, ресницы и щетину, которых не было заметно изначально. "Изображения с такой детализацией нельзя было создать никогда раньше", — отмечает компьютерный специалист Синтия Рудин, которая возглавляла команду.

В первую очередь, систему будут использовать для идентификации людей. Она сможет убрать расфокусировку, улучшить неузнаваемую фотографию с камеры безопасности. Также она способна генерировать новые лица, которых не существует, но которые выглядят правдоподобными.

Исследователи сосредоточились на лицах, как доказательстве работы концепции. Но метод может применяться в медицине, микроскопии, астрономии, спутниковых снимках. Ученые представят свой метод под названием PULSE на конференции 2020 года по компьютерному зрению и распознаванию образов (CVPR), которая пройдет с 14 по 19 июня.

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ИИ исследует изображение низкого разрешения и «угадывает», какие дополнительные пиксели необходимы для того, чтобы «достроить» оригинальное лицо человека. Предыдущие методы не могли восстановить участки волос и кожи, которые могут не идеально выстраиваться от одного пикселя к другому.

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Все по теме:

Технологии, Искусственный интеллект, Техно, ИИ, Нейросеть.

Автор:

Телеграф
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