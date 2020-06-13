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Возвращение легенды: любители Counter-Strike могут сыграть прямо в браузере

Возвращение легенды: любители Counter-Strike могут сыграть прямо в браузере
12:04 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: twitter
Легендарный шутер из начала 2000-х стал доступен в браузере.

Версия шутера Counter-Strike 1.6 вышла в конце 2000 года, но эта видеоигра до сих пор имеет многомиллионную армию фанатов.

Несмотря на устаревшую физику и качество картины, даже сегодня по Counter-Strike проводят международные турниры с огромным призовым фондом.

Ну а для геймеров-«олдов» — это просто отличный способ передохнуть в течение или после рабочего дня, и проверить с друзьями свою сноровку, реакцию и точность стрельбы.

Теперь это будет сделать еще проще, ведь на днях Counter-Strike 1.6 стала доступна прямо в браузере.

Для того чтобы играть бесплатно достаточно перейти на сайт CS-ONLINE.CLUB, и выбрать нужный вам сервер. Никаких клиентов и модифицированный версий CS качать не нужно — игра запускается прямо на странице в браузере.

Но это не точно: Battlefield 3 Remaster выйдет на PlayStation 5 и Xbox

Тем, кто не хочет играть со случайными игроками предлагают заплатить за аренду закрытого сервера.

В игре можно выбрать разные режиме и сервера для игры на разных континентах.

На сайте также доступна покупка дополнительной экипировки за очки, получаемые в игре.

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Все по теме:

Игры, Counter-Strike, Техно, техзнологи.

Автор:

Телеграф
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