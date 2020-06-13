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Уже скоро: Xiaomi готовит к анонсу Redmi 9A

Уже скоро: Xiaomi готовит к анонсу Redmi 9A
13:38 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter
Смартфон появился в базе Федеральной комиссии по связи США (FCC) под кодовым обозначением M2006C3LG.

На днях компания Xiaomi представила смартфон Redmi 9, а теперь готовит к анонсу преемника прошлогоднего Redmi 8A — Redmi 9A.

Источники уверяют, что это именно Redmi 9A.

К сожалению, информации о нем в FCC немного. Известно лишь, что Redmi 9A получит аккумулятор емкостью 4900 мАч с зарядкой мощностью 10 Вт и свежую прошивку MIUI 12.

Также на изображении показана его тыльная сторона с логотипом Redmi и различными антеннами.

Подробностей немного: Xiaomi готовит новый смартфон

Согласно ранним утечкам, Redmi 9A приписывают 6,53-дюймовый IPS дисплей с разрешением HD+ (1600×720), процессор MediaTek Helio G25, 3/32 ГБ памяти, 5 Мп фронтальную камеру, 13 Мп основную и ценник в районе €100 — €120.

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Все по теме:

Смартфоны, Технологии, Техно, Xiaomi.

Автор:

Телеграф
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