Уже скоро: Xiaomi готовит к анонсу Redmi 9A

Смартфон появился в базе Федеральной комиссии по связи США (FCC) под кодовым обозначением M2006C3LG.

На днях компания Xiaomi представила смартфон Redmi 9, а теперь готовит к анонсу преемника прошлогоднего Redmi 8A — Redmi 9A.

Источники уверяют, что это именно Redmi 9A.

К сожалению, информации о нем в FCC немного. Известно лишь, что Redmi 9A получит аккумулятор емкостью 4900 мАч с зарядкой мощностью 10 Вт и свежую прошивку MIUI 12.

Также на изображении показана его тыльная сторона с логотипом Redmi и различными антеннами.

Согласно ранним утечкам, Redmi 9A приписывают 6,53-дюймовый IPS дисплей с разрешением HD+ (1600×720), процессор MediaTek Helio G25, 3/32 ГБ памяти, 5 Мп фронтальную камеру, 13 Мп основную и ценник в районе €100 — €120.