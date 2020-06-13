Electronic Arts анонсировала "Star Wars: Squadrons"

Это тот самый Project Maverick, о котором геймеры узнали еще в марте.

В марте на просторах PlayStation Network нашлось изображение "Star Wars: Project Maverick". Несмотря на утечку Electronic Arts молчала об игре, но очередная ошибка Microsoft Store заставила компанию раскрыть карты.

На сайте появилась страница "Star Wars: Squadrons". По словам Venture Beat, это тот самый Project Maverick, о котором геймеры узнали еще в марте. Видимо, тогда это было лишь рабочее название, которое не дожило до релиза. Упоминания "Star Wars: Squadrons" уже удалили, но знакомые с проектом источники раскрыли пару деталей.

По словам инсайдеров, игроки получат космическую летную аркаду с боями в космосе на знаковых кораблях вселенной "Звездных войн". "Star Wars: Squadrons" получит сюжетную кампанию, но акцент EA сделает на мультиплеере.

Больше подробностей узнаете уже в понедельник. После утечки Electronic Art анонсировала презентацию игры, в рамках которой покажет первый трейлер. По словам источников, выйдет "Star Wars: Squadrons" уже осенью этого года на PC и консолях.