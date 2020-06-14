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В сети появились характеристики новой приставки Google Sabrina

В сети появились характеристики новой приставки Google Sabrina
Обновлено 08:51 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com
Google готовит преемника Chromecast Ultra - ТВ-приставку под кодовым названием Sabrina.

Новая модель получит чип Amlogic S905X2, который поддерживает 4K, HDR10, HLG и Dolby Vision, а также графический процессор ARM Mali-G31 MP2. Кстати, Amlogic S905X2 используется во многих приставках: например, Verizon Steam и пока не анонсированной Xiaomi Mi TV Stick.

Также сообщается о 2 ГБ оперативной памяти, поддержке Wi-Fi 5 и Bluetooth 4.1 и пульте дистанционного управления с Google Assistant. Работать Sabrina будет под управлением операционной системы Android TV с обновлённым дизайном интерфейса.

Вдобавок, в прошивке нашли упоминание новой функции - режима Auto Low Latency Mode, который позволяет отправлять видео с подключенного устройства на телевизор без какой-либо последующей обработки данных. В основном, такой режим используется во время игр для уменьшения задержки ввода. Скорее всего, такой режим понадобится для работы с сервисом Google Stadia.

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Приставке Google Sabrina приписывают три расцветки (черная, белая и розовая) и ценник в районе 80 долларов.

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Google, Характеристика, Google Sabrina.

Автор:

Телеграф
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