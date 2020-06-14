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Google затягивает с выпуском Pixel 4a: презентацию снова перенесли

Google затягивает с выпуском Pixel 4a: презентацию снова перенесли
12:54 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com
По инсайдерской информации, презентация состоится 13 июля, а вот в продажу смартфон поступит только 22 октября.

Похоже, у Google происходит что-то странное с выпуском "бюджетного" Pixel 4a: инсайдеры сообщают, что его выпуск вновь перенесли.

Изначально в мае ожидалась презентация Pixel 4a и Pixel 4a XL, которые должны были прийти на смену прошлогодним Pixel 3a и Pixel 3a XL. Потом выяснилось, что Pixel 4a XL не будет, а официальный анонс Pixel 4a перенесли на июнь, а через время и на июль.

Инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) сообщал, что презентация состоится 13 июля, а вот продажи стартуют позже: черной модели (Just Black) - 6 августа, синей (Barely Blue) - 1 октября.

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Но Google, похоже, опять поменял все свои планы. Теперь Проссер пишет, что презентация по-прежнему пройдет 13 июля, только синей расцветки уже не будет, а черная поступит в продажу только 22 октября.

Пока непонятно, почему Google затягивает с выпуском Pixel 4a, ведь прошлогодние Pixel 3a и Pixel 3a XL очень хорошо продавались. Если это связано с пандемией, то iPhone SE, выпущенный во время карантина, тоже показывает неплохие результаты.

Также пока непонятна судьба Pixel 5, который должен дебютировать осенью. Хотя поговаривают, что его запуск тоже перенесли.

Напомним, Pixel 4a должен получить 5,81-дюймовый OLED дисплей с разрешением 2340×1080 пикселей и отверстием для 8 Мп фронталки, процессор Qualcomm Snapdragon 730, 6 ГБ ОЗУ, 64/128 ГБ ПЗУ, аккумулятор емкостью 3080 мАч с поддержкой 18-ваттной быстрой зарядки, одинарную камеру на 12,2 Мп и ценник около $350.

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Все по теме:

Google, Дата, Google Pixel 4a, Google Pixel 4a XL, Google Pixel 5.

Автор:

Телеграф
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