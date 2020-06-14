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OnePlus готовит крутой сюрприз для обладателей модели 8T

OnePlus готовит крутой сюрприз для обладателей модели 8T
18:36 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter
Компания OnePlus создает 65 Вт быструю зарядку Super Warp Charging для OnePlus 8T.

Раньше в сети уже появлялись слухи о том, что компания OnePlus готовит быструю зарядку мощностью 65 Вт для своих смартфонов. Теперь подтверждение этому нашли в последней версии приложения Engineering Mode из бета-версии Android 11 для серии OnePlus 8.

Технология упоминается как "65W Super Warp Charging". Скорее всего, зарядка будет основана на той же технологии, что и OPPO 65 Вт SuperVOOC 2.0 и Realme 65 Вт SuperDart. Напомним, OnePlus и OPPO — дочерние компании китайского холдинга BBK, а Realme — суббренд OPPO.

Напомним, сейчас смартфоны OnePlus используют технологию Warp Charge 30 с мощностью (как не сложно догадаться) 30 Вт, которая дебютировала вместе OnePlus 6T McLaren Edition и со временем перешла в OnePlus 8 Pro.

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65 Вт зарядка OPPO Find X2 Pro заряжает аккумулятор с емкостью в 4260 мАч на 95% всего за 30 минут. Для сравнения, Warp Charge 30 заряжает батарею OnePlus 8 Pro (4510 мАч) за такой же промежуток времени на 63%.

Скорее всего, новую быструю зарядку получит флагман OnePlus 8T или его специальная версия. Хотя OnePlus недавно прекратила сотрудничество с McLaren, поэтому будет ли эта специальная версия вообще — неизвестно. Не исключено, что 65 Вт зарядка дебютирует уже в следующем году вместе с OnePlus 9.

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Все по теме:

Зарядка, OnePlus, OnePlus 8T.

Автор:

Телеграф
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