Google начала бороться с расовыми и гендерными стереотипами: подробности

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Обновлено 20:11 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter
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Google приняла новые меры для запрета "незаконной дискриминации на своей рекламной платформе". В компании отметили, что нововведение связано с иском к cоциальной сети Facebook, пользователи которого заметили объявления, из аудитории которой исключены женщины и пользователи с темным цветом кожи.

Компания "вводит новую персонализированную рекламную политику для определенных видов рекламы", сообщил Google в своем корпоративном блоге. Новая политика запрещает организациям, размещающим объявления о найме на работу, продаже жилье или кредитах нацеливать или исключать объявления "на основании пола, возраста, семейного положения или места проживания". Google сослалась на федеральный закон, который прямо запрещает им осуществлять дискриминацию в отношении потенциальных арендаторов или покупателей по признаку расы, цвета кожи, национального происхождения, религии, пола, семейного положения.

Google уже запретило около двух тысяч объявлений, которые персонализировали запрещенным образом. "Некоторые из сегодняшних запретов — такие как семейное положение или родительский статус, уже являются категориями, находящимися под защитой закона. Другие, такие как место проживания, можно было легко обойти с помощью прокси-серверов. Мы постарались сделать так, чтобы ничьи права не нарушались", — отметили в Google.

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В исследовании издания ProPublica установили, что система Facebook позволяет размещать объявления о продаже жилья, скрыв его от определенного пола или расы. Вскоре после этого группа пользователей подала в суд на социальную сеть, утверждая, что сайт нарушает федеральный закон. В Facebook обещали сделать систему лучше. Однако в 2017 году журналисты ProPublica смогли разместить дискриминационные объявления в социальной сети, несмотря на то, что новая политика Facebook это запрещала.

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Google, Технологии, Техно.

Автор:

Телеграф
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