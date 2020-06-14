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В Facebook Messenger может появиться новая функция: подробности

В Facebook Messenger может появиться новая функция: подробности
20:40 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter
Разработчики тестируют функцию авторизации по Face ID и Touch ID пока для небольшого количества пользователей.

Компания Facebook сейчас тестирует новую функцию в приложении Facebook Messenger — подтверждение личности владельца аккаунта с помощью Face ID, Touch ID или кода.

То есть доступ к перепискам получит лишь тот человек, которого система идентифицирует по лицу, отпечатку пальца или введенному коду — все как и с разблокировкой смартфона. В результате посторонние не смогут читать ваши сообщения.

"Мы хотим предоставить людям больше возможностей и средств управления для защиты своих личных сообщений, и недавно мы начали тестировать функцию, которая позволяет разблокировать приложение Messenger с помощью настроек вашего устройства. Это дополнительный уровень конфиденциальности, который запрещает доступ к вашим сообщениям кому-либо еще", — заявляют в Facebook.

При этом владелец аккаунта будет сам выбирать, когда приложение будет проводить проверку — при каждом запуске либо после прекращения взаимодействия с мессенджером (через 1 минуту, 15 минут или 1 час).

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Сейчас нововведение тестируют среди небольшого количества пользователей с устройствами под управлением iOS. Когда функция будет доступна всем пользователям — пока неизвестно.

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Facebook, Технологии, Техно, Facebook Messenger.

Автор:

Телеграф
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