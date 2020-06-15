Скачать
Понедельник, 15.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пробное ВНО онлайн "подвисло": сайты оказались не готовы к таким нагрузкам
Пробное ВНО онлайн "подвисло": сайты оказались не готовы к таким нагрузкам
Поездки в ЕС: в Кабмине рассказали, что будет с безвизом для украинцев
Поездки в ЕС: в Кабмине рассказали, что будет с безвизом для украинцев
Лунин: Я шёл в Реал не для того, чтобы по арендам ходить всю жизнь
Лунин: Я шёл в Реал не для того, чтобы по арендам ходить всю жизнь
Солистка The Hardkiss показала подросшего сына
Солистка The Hardkiss показала подросшего сына

Умные телевизоры, работающие на базе Android TV получат полезную функцию разумных колонок

Умные телевизоры, работающие на базе Android TV получат полезную функцию разумных колонок
Обновлено 15:24 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com
Если Google активирует эту опцию на телевизорах, их владельцы смогут получать "именные" рекомендации при поиске фильмов, сериалов и другого контента.

Одной из фишек Google Assistant стала функция распознавания голоса владельца, получившая широкое распространение в смарт-колонках. С ее помощью виртуальный ассистент выдает персонализированные результаты поиска и подбирает музыку в соответствии с предпочтениями конкретного пользователя.

Похоже, что в ближайшее время подобная возможность появится и у владельцев умных телевизоров, работающих на базе Android TV, сообщает 9to5google.

Как работать функция

В ходе изучения очередной версии прошивки Android TV специалисты 9to5Google обнаружили упоминание технологии распознавания голоса Voice Match. Используя специальные алгоритмы обработки, цифровой помощник Google способен определять каждого пользователя, который обращается к нему при условии предварительной регистрации "звукового отпечатка". 

Google начала бороться с расовыми и гендерными стереотипами: подробности

Деталей о возможности новой "телевизионной" версии Google Assistant источник не сообщает. По слухам, функцией Voice Match голосовой помощник обзаведется с выходом новой ТВ-приставки, которая вскоре расширит фирменную линейку ChromeCast и получит собственную ОС, а также пульт дистанционного управления. Предполагаемая стоимость гаджета составляет около 80 долларов (2149 гривен).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Техно, Android TV.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чтобы мозги работали: полезные продукты для улучшения памяти
02 Почему после еды всегда хочется спать и как с этим бороться
03 МИД Германии раскритиковало возможное усиление санкций против Nord Stream 2
04 Над Оттавой столкнулись два самолета: обошлось без жертв
05 Немчинов о создании пяти районов в Сумской области: Проблемы есть у всех
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Порошенко был вызван в суд по делу о госизмене Януковича
Порошенко был вызван в суд по делу о госизмене Януковича
Высший антикоррупционный суд вынес первый тюремный приговор
Антикоррупционный суд вынес первый тюремный приговор
Не нарушал я карантин: Кличко опроверг заявления СМИ
Не нарушал я карантин: Кличко опроверг заявления СМИ
Чем опасно солнечное затмение 21 июня 2020 года для всех Знаков Зодиака
Чем опасно солнечное затмение 21 июня 2020 года для всех Знаков Зодиака
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь