Resident Evil Village: новые детали и геймплей от продюсеров (Видео)

Продюсеры игры Цуёси Канда и Питер Фабиано рассказали первые детали об игровом процессе.

Шумиха вокруг анонса Resident Evil Village поутихла, и разработчики выступили с новой порцией информации об игре.

В специальном сообщении продюсеры игры Цуёси Канда и Питер Фабиано рассказали первые детали об игровом процессе. Первым делом разработчики отметили, что хоть Resident Evil Village и не получила восьмерку в названии, это прямое продолжение серии. К тому же римская цифра восемь вписана в заголовок, что также намекает на отношении проекта ко вселенной.

Строят игру на RE Engine, который стал основой для Resident Evil 7, Devil May Cry 5 и последних ремейков "Обителя зла". Движок адаптировали под консоли следующего поколения, потому из главных особенностей игры продюсеры выделяют реалистичную графику, никаких экранов загрузки и атмосферный звук.

Вид от первого лица решили оставить, так как он усиливает погружения в мир игры. К тому же на консолях геймеры смогут увидеть больше деталей на объектах окружения. Инвентарь оставили классическим: есть общее количество ячеек, а предметы занимают разное количество слотов в рюкзаке героя. Там же отображается и запас здоровья.

Напоследок разработчики оставили загадку. Объект на изображении уже появлялся в трейлере, и разработчики долго спорили, стоит ли его вообще добавлять. Потому Канда и Фабиано предложили игрокам рассмотреть, что же там кроется.

Ближе к концу лета игроки получат больше новостей о Resident Evil Village.