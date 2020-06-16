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Инстаблогерам на заметку: Instagram более охотно продвигает фото в нижнем белье

Инстаблогерам на заметку: Instagram более охотно продвигает фото в нижнем белье
Обновлено 02:10 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay
Instagram в первую очередь продвигает голые фото.

Новое исследование показало, что Instagram в первую очередь продвигает фотографии пользователей в нижнем белье. Они поняли это с помощью добровольцев, которые фиксировали публикации.

Исследователи из AlgorithmWatch и Европейской сети журналистики проанализировали новостные ленты Instagram совершенно разных пользователей. Команда попросила 26 добровольцев установить расширение для устройств, которое через определенное количество времени открывало главную страницу Instagram и делало скриншоты первых нескольких публикаций. Затем волонтеры проследили за публикациями профессиональных создателей контента, которые используют Instagram для рекламы своих брендов или привлечения новых клиентов.

Из 2,4 тыс. фотографий, которые увидели волонтеры, более 30% постов были с мужчинами или женщинами в бикини или нижнем белье. При этом фотографии женщин попадались в лентах на 54% чаще, чем мужчин. Фотографии пейзажей или еды попадались волонтерам на 60% реже.

Исследователи предполагают, что такая алгоритмическая предвзятость может подтолкнуть создателей контента (особенно женщин) к публикации откровенных фотографий для привлечения большего количества подписчиков. Это может сформировать тактику поведения в социальной сети более миллиарда пользователей Instagram.

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Однако во время эксперимента не все волонтеры видели большое количество обнаженных фотографий. Они подозревают, что это связано с тем, что алгоритм социальной сети также учитывает множество других факторов — они и ограничивают этот эффект для некоторых пользователей.

Исследователи просят воспринимать их выводы как предварительные — для того, чтобы точно отследить эту тенденцию, нужно иметь доступ к внутренним данным и увидеть каким образом работает "умная лента". До тех пор, пока этого не произойдет, исследователи планируют провести дальнейшие исследования, привлекая больше добровольцев для мониторинга.

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Исследование, Instagram, Фото.

Автор:

Телеграф
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