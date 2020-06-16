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Космический экшен "Star Wars: Squadrons": в сети появился премьерный трейлер (Видео)

Космический экшен "Star Wars: Squadrons": в сети появился премьерный трейлер (Видео)
Обновлено 02:26 Сегодня Телеграф kinonews Фото: Твиттер
Премьера трейлера игры "Star Wars: Squadrons".

Компания EA анонсировала новую игру, события которой происходят во вселенной "Звездных войн" - "Star Wars: Squadrons". Это будет космический экшен от первого лица, в котором игроки смогут управлять знаменитыми истребителями в одиночных и многопользовательских сражениях. Также был представлен первый сюжетный трейлер, который можно посмотреть ниже.

Разработанный студией Motive Montreal (которая ранее принимала участие в работе над "Battlefront II" и "Anthem"), игра позволит игрокам "полетать" на таких кораблях, как X-Wing, A-Wing, Y-Wing, U-Wing, TIE Fighter, TIE Interceptor, TIE Bomber и TIE Reaper.

EA не будет раскрывать игровой процесс до старта мероприятия EA Play Live, которое состоится 18 июня, но уже сейчас она обещает множество многопользовательских режимов, включая "Сражение флотов", где цель состоит в том, чтобы слаженно действовать с партнерами по команде, и в итоге уничтожить флагманский звездолет противника, а также более традиционный режим собачьих боев.

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Релиз игры "Star Wars: Squadrons" запланирован на 2 октября 2020 года. Она выйдет на популярных современных консолях и PC.

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Звездные войны, Игры.

Автор:

Телеграф
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