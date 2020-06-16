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Первые тесты 5G-сетей: результаты пока скромные

Первые тесты 5G-сетей: результаты пока скромные
Обновлено 03:44 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Фейсбук
Тесты 5G в Южной Корее, Китае и Японии дали скромные результаты.

Первые массовые тестирования сетей 5G провалились: они маломощные и нестабильные. Об этом пишет SCMP.

Независимые тесты, проведенные в самых крупных азиатских мегаполисах, показали, что существенные пробелы в покрытии мобильных сетей заставят пользователей пока воздержаться от массового использования нового стандарта. Более того, обещанной в теории скорости сети 5G так и не достигли. Это показали тесты в различных мобильных приложениях.

Между тем прошел уже год, как первая сеть 5G, предназначенная для потребителей, была запущена в Южной Корее, а также несколько месяцев, как аналогичная сеть появилась в Китае. Но испытания, проведенные журналистами в Гонконге, показали, что первые пользователи еще не скоро придут к использованию 5G, потому что даже в таком сравнительно небольшом регионе существуют большие пробелы в покрытии. Аналогичная ситуация происходит и в Токио, где тоже запущена сеть нового поколения.

В то же время все основные производители смартфонов уже выпустили несколько линеек устройств, поддерживающих 5G: Samsung Electronics, Huawei Technologies и Xiaomi Corp. Получается, что для многих пользователей новый стандарт беспроводной связи в скором времени станет опцией по умолчанию, а качество его работы все еще оставляет желать лучшего.

Дело в том, что для адекватной работы нового стандарта связи нужна высокая плотность вышек. Как только компании построят достаточно базовых станций 5G, они будут стремиться окупить первоначальные затраты, предлагая более требовательные к пропускной способности надстройки, такие как сервис потоковой игры GeForce Now от NVIDIA, который телекоммуникационный оператор SoftBank Corp запустил в Японии 10 июня.

Там, где это возможно даже без достижения максимальной теоретической скорости, 5G станет впечатляющим толчком для развития большинства потребительских приложений. Например, при скорости 1 Гбит/с пользователь может загрузить девятичасовую аудиокнигу менее чем за 1 секунду, согласно данным Fastmetrics, американского интернет-провайдера. По оценкам того же Fastmetrics, даже на одной десятой этой скорости, 100 Мбит/с, загрузка 45-минутного телевизионного шоу занимает всего 16 секунд.

Журналисты провели контрольные замеры в четырех азиатских мегаполисах — Сеуле, Пекине, Токио и Гонконге. Для тестов у них были смартфоны, поддерживающие 5G и приложения для измерения скорости.

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Так, например, в Сеуле KT, южнокорейский оператор № 2, улучшил услугу мобильной связи 5G с момента ее коммерческого дебюта в апреле 2019 года, хотя ему все еще не хватает высокочастотных радиоволн, необходимых для достижения максимальной скорости загрузки в диапазоне 20 Гбит/с. SK Telecom, крупнейший телекоммуникационный оператор страны, достигает скорости загрузки 1,5 Гбит/с внутри своей штаб-квартиры, которая снижается до 1 Гбит/с в вестибюле того же здания.

Средняя скорость передачи данных 5G в KT составляет от 800 Мбит/с до 1 Гбит/с, говорится в сообщении компании.

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Интернет, 5G.

Автор:

Телеграф
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