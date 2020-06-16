В Viber можно проводить групповые видеочаты

Это очень удобно, когда нужно обсудить совместные планы с друзьями или какие-то дела с коллегами.

Мессенджер Viber ввел новую функцию, которая позволяет проводить групповые видеочаты с возможным количеством участников до 20 человек.

Об этом сообщает The Times Hub.

"Популярное приложение Viber запустило функцию групповых видеочатов с возможным количеством участников до двух десятков человек. Разработчики мессенджера планировали внедрить эту функцию еще весной, но некоторое время она работала в тестовом режиме", - говорится в сообщении.

Чтобы начать общение с друзьями, родственниками или коллегами, необходимо выполнить следующие действия: нажмите на логотип видео в верхнем правом углу дисплея, выберите контакты для подключения к вызову и нажмите клавишу вызова.

Если в процессе общения необходимо подключение новых респондентов, нужно активировать опцию «Добавить», чтобы пригласить контакты.

Представители мессенджера заявили, что разговоры в интернете стали частью жизни каждого человека, особенно во время пандемии нового типа коронавируса COVID-19.