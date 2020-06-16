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Компания One Netbook выпустила новый портативный ноутбук

Компания One Netbook выпустила новый портативный ноутбук
Обновлено 13:53 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com
Устройство получило сканер отпечатков пальцев, а также двухдиапазонный модуль Wi-Fi (2,4 ГГц 5 ГГц).

Компания One Netbook, которая известна созданием компактных ноутбуков, выпустила новый портативный ноутбук. Он получил название One Mix 1S, и как говорит производитель, его можно носить в кармане.

Кроме компактного размера, устройство получило процессор Intel Core, скоростной SSD-накопитель, а также встроенный биометрический датчик для быстрой разблокировки, передает Windowscentral.com.

Что еще интересного

Ноутбук оснащен 7-дюймовым дисплеем с функцией поворота на 360 градусов. Этот дисплей сенсорный, поэтому превращает этот гаджет в Windows-планшет.

Устройство работает на базе четырехъядерного процессора Intel Core m3-8100Y с базовой тактовой частотой 1,1 ГГц (до 3,4 ГГц в режиме Turbo Boost). Видеокарта здесь Intel UHD 615.

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Емкость батареи составляет 6500 мАч, которая заряжается через порт USB Type-C. Также здесь предусмотрено разъемы micro-HDMI, USB 3.0, а также слот для карт microSD.

Цена

One Mix 1S уже поступил в продажу. Его можно приобрести в синем и серебристом цветах корпуса. Его стоимость составляет 600 долларов (16 200 гривен).

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Все по теме:

Ноутбук, Техно, Карманный ноутбук, One Mix 1S, One Netbook.

Автор:

Телеграф
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