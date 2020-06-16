Получат не все: CD Projekt раздает The Witcher 3

The Witcher 3 могут забрать бесплатно только владельцы копии игры на других платформах. Если вы уже купили "Ведьмака" на PlayStation 4, Xbox One или в Epic Games Store, Steam или Origin, то CD Projekt предоставит вам еще одну копию. На владельцев Nintendo Switch акцией не распространяется.
Учитывая, что игра разошлась тиражом почти в 30 миллионов копий, то обрадует новость многих геймеров.
CD Projekt отмечает, что подарят только ту версию, которая зарегистрирована на другой платформе. То есть, если это базовая The Witcher 3: Wild Hunt, то такую и получите.
Чтобы бесплатно забрать Witcher 3 в GOG нужно:
Найти раздел "Игры и друзья"
Выбрать "Связать платформы"
Найти свою платформу и войти в аккаунт
Зайти на страницу Witcher 3 в GOG и забрать игру
Акция действует до 23 июня 14:00.