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Получат не все: CD Projekt раздает The Witcher 3

Получат не все: CD Projekt раздает The Witcher 3
18:55 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter
CD Projekt празднует пятый день рождения The Witcher 3, и решила подарить ПК-версию игры пользователям GOG Galaxy.

The Witcher 3 могут забрать бесплатно только владельцы копии игры на других платформах. Если вы уже купили "Ведьмака" на PlayStation 4, Xbox One или в Epic Games Store, Steam или Origin, то CD Projekt предоставит вам еще одну копию. На владельцев Nintendo Switch акцией не распространяется.

Учитывая, что игра разошлась тиражом почти в 30 миллионов копий, то обрадует новость многих геймеров.

CD Projekt отмечает, что подарят только ту версию, которая зарегистрирована на другой платформе. То есть, если это базовая The Witcher 3: Wild Hunt, то такую и получите.

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Чтобы бесплатно забрать Witcher 3 в GOG нужно:

  • Найти раздел "Игры и друзья"

  • Выбрать "Связать платформы"

  • Найти свою платформу и войти в аккаунт

  • Зайти на страницу Witcher 3 в GOG и забрать игру

Акция действует до 23 июня 14:00.

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Все по теме:

Технологии, Игры, Техно, The Witcher 3, CD Projekt.

Автор:

Телеграф
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