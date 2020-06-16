Два в одном: Xiaomi представляет ночную лампу с беспроводной зарядкой

Это стильная лампа, которая не только станет украшением любого дома, но еще и зарядит смартфон.

Компания Xiaomi предлагает еще один из своих многофункциональных продуктов — Xiaomi Mi EZVALO.

Это симпатичная лампа, которая станет украшением любого дома, квартиры или офиса. Она выполнена в форме квадратной рамки и имеет довольно компактный размер: 222 мм в высоту, 228 в длину и всего 95 мм в ширину. Весит лампа около 0,37 кг. Предусмотрено сенсорное управление с тремя режимами яркости.

Но на самом деле это не обычная лампа, это еще и беспроводная зарядка для смартфонов. Для них предусмотрена платформа внизу, поэтому можно одновременно и гаджет заряжать, и освещать комнату. Мощность зарядки — 5 Вт.

Производитель говорит, что к устройству можно подключить любой смартфон с поддержкой беспроводной зарядки. Когда он полностью зарядится — питание отключается, поэтому гаджет можно смело оставлять на ночь.