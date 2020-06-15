Скачать
Понедельник, 15.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Визововый режим с Канадой: Зеленский провел обсуждение с Трюдо
Визововый режим с Канадой: Зеленский провел обсуждение с Трюдо
В УЗ открыли продажу билетов еще на четыре поезда
В УЗ открыли продажу билетов еще на четыре поезда
Стаховский с победы стартовал на Eastern European Championship
Стаховский с победы стартовал на Eastern European Championship
Конкурент Skoda Octavia: GM представил новый Baojun RC-5 (Фото)
Конкурент Skoda Octavia: GM представил новый Baojun RC-5 (Фото)

"Взгляд за пределы мира": Xiaomi готовит новый флагман

"Взгляд за пределы мира": Xiaomi готовит новый флагман
21:03 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com
Похоже, в ближайшее время флагманское семейство Xiaomi Mi 10 пополнится новой моделью.

В феврале компания Xiaomi представила флагманы Mi 10 и Mi 10 Pro. А теперь, похоже, собирается пополнить семейство новой моделью.

По слухам, новинкой станет смартфон Xiaomi Mi 10 Pro+, который обойдет даже старшую модель Mi 10 Pro. Ему приписывают такой же процессор Snapdragon 865, дисплей с частотой обновления 120 Гц (скорее всего, тоже с загнутыми краями) и поддержку быстрой зарядки мощностью 65 Вт. Для сравнения, у Mi 10 Pro "всего" 50 Вт.

Главным в основной камере Mi 10 Pro+ будет 108-мегапиксельный датчик, но обещают еще и поддержку 12-кратного оптического зума (у Mi 10 Pro - 5-кратный).

OnePlus готовит крутой сюрприз для обладателей модели 8T

Слоган рекламной кампании Xiaomi Mi 10 Pro+ - "Look beyond the world" (Взгляд за пределы мира).

Но достоверность этой информации еще предстоит проверить.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Флагман, Xiaomi, Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Pro.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 МИД Германии раскритиковало возможное усиление санкций против Nord Stream 2
02 Чтобы мозги работали: полезные продукты для улучшения памяти
03 Почему после еды всегда хочется спать и как с этим бороться
04 Над Оттавой столкнулись два самолета: обошлось без жертв
05 В Украине новый этап смягчения карантина: что разрешат с сегодняшнего дня
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Порошенко был вызван в суд по делу о госизмене Януковича
Порошенко был вызван в суд по делу о госизмене Януковича
200 млн займа от МБРР для Украины: в Минюсте рассказали детали
200 млн займа от МБРР: в Минюсте рассказали детали
Безопасные условия: в МОН рассказали, готовы ли провести ВНО
Безопасные условия: в МОН рассказали, готовы ли провести ВНО
Тина Кароль выложила видео с собственной свадьбы: &quot;Мой особенный день&quot;
Тина Кароль выложила видео с собственной свадьбы: "Мой особенный день"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь