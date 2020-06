"Взгляд за пределы мира": Xiaomi готовит новый флагман

Похоже, в ближайшее время флагманское семейство Xiaomi Mi 10 пополнится новой моделью.

В феврале компания Xiaomi представила флагманы Mi 10 и Mi 10 Pro. А теперь, похоже, собирается пополнить семейство новой моделью.

По слухам, новинкой станет смартфон Xiaomi Mi 10 Pro+, который обойдет даже старшую модель Mi 10 Pro. Ему приписывают такой же процессор Snapdragon 865, дисплей с частотой обновления 120 Гц (скорее всего, тоже с загнутыми краями) и поддержку быстрой зарядки мощностью 65 Вт. Для сравнения, у Mi 10 Pro "всего" 50 Вт.

Главным в основной камере Mi 10 Pro+ будет 108-мегапиксельный датчик, но обещают еще и поддержку 12-кратного оптического зума (у Mi 10 Pro - 5-кратный).

Слоган рекламной кампании Xiaomi Mi 10 Pro+ - "Look beyond the world" (Взгляд за пределы мира).

Но достоверность этой информации еще предстоит проверить.