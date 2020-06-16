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HTC вернулась на рынок: что представила компания

HTC вернулась на рынок: что представила компания
21:50 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter
Компания HTC, после нескольких лет почти полного затишья, вернулась на рынок смартфонов с двумя новыми устройствами.

Начнём с топовой модели Desire U20 5G. Аппарат получил гигантский дисплей на 6.8 дюймов с отверстием для фронтальной камеры в левом углу и "подбородком". Разрешение IPS-экрана составляет FHD+, а соотношение — 20:9.

"Под капотом" новинки установлен хоть и не флагманский, но довольно-таки мощный 7-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 765G со встроенным 5G-модемом. SoC поставляется в паре с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ. Новинка также может похвастаться объёмным аккумулятором на 5000 мАч с портом USB-C и 18-ваттной зарядкой Quick Charge 4.0.

Основная камера в HTC Desire U20 5G с четырьмя модулями. Главный сенсор получил разрешение 48 Мп. Его дополняет "ширик" на 8 Мп с углом охвата 118 градусов, сенсор глубины на 2 Мп и макро камера с таким же разрешением. Фронтальный модуль в устройстве на 32 Мп. 

Сканер отпечатков пальцев в смартфоне есть, но он обычный и находится на задней стороне. Новинка также получила Dual GPS, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 и NFC-модуль для бесконтактных платежей. Поставляется Desire U20 5G с Android 10 на борту.

Вторая новинка компании — HTC Desire 20 Pro. Смартфон получил такой же дизайн как у старшей модели. Из отличий стоит выделить дисплей FHD+ на 6.5 дюймов, более простой процессор Qualcomm Snapdragon 665, 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ, поддержку быстрой зарядки Quick Charge 3.0, а также наличие разъёма для наушников. Все остальные спецификации такие же.

Три мало, четыре тоже, шесть - в самый раз: Samsung подала патент смартфона с уникальной камерой

Обе новинки начнут продавать на Тайване в ближайшее время. HTC Desire U20 будет стоить $640, а HTC Desire 20 Pro — $300.

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Смартфоны, HTC, Технологии, Техно, Наджеты.

Автор:

Телеграф
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