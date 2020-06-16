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Три мало, четыре тоже, шесть - в самый раз: Samsung подала патент смартфона с уникальной камерой

Три мало, четыре тоже, шесть - в самый раз: Samsung подала патент смартфона с уникальной камерой
17:15 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: twitter
Компания подала патент на создание смартфона с шестью камерами.

Компания Samsung Electronics патентует смартфон серии Galaxy с шестью камерами. Среди модулей — 5 широкоугольных камер и 1 зум-камера.

При этом Samsung планирует в дальнейшем улучшить качества съемки с помощью поворотных датчиков изображения.

Южнокорейский технологический гигант подал заявку на этот патент еще в декабре 2019 г. в WIPO (Всемирное ведомство интеллектуальной собственности), но патент был опубликован в середине июня.

Хотя модуль камеры с 6 датчиками привлекает внимание, основным аспектом этого модуля камеры является его механизм наклона датчиков.

Согласно патенту, смартфон Samsung использует 5 широкоугольных датчиков изображения с фокусным расстоянием 28 мм и телеобъектив. Эти датчики расположены горизонтально по три на каждом ряду и имеют светодиодную вспышку. В обычном режиме эти камеры обращены в прямом направлении вперед, но в «активном режиме» они могут наклоняться по горизонтали или вертикали.

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Это позволяет датчикам достигать более широкого фокусного расстояния и может даже помочь в создании панорамных снимков без перемещения самого смартфона. Кроме того, говорят, что наклонные линзы предлагают "эффект панорамы", что подразумевает размытый фон на панорамном изображении. Эта технология с подвижной линзой может также обеспечить одновременную работу 5 широкоугольных датчиков, чтобы обеспечить лучшее изображение.

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Все по теме:

Samsung, Технологии, Техно.

Автор:

Телеграф
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