Три мало, четыре тоже, шесть - в самый раз: Samsung подала патент смартфона с уникальной камерой

Компания Samsung Electronics патентует смартфон серии Galaxy с шестью камерами. Среди модулей — 5 широкоугольных камер и 1 зум-камера.

При этом Samsung планирует в дальнейшем улучшить качества съемки с помощью поворотных датчиков изображения.

Южнокорейский технологический гигант подал заявку на этот патент еще в декабре 2019 г. в WIPO (Всемирное ведомство интеллектуальной собственности), но патент был опубликован в середине июня.

Хотя модуль камеры с 6 датчиками привлекает внимание, основным аспектом этого модуля камеры является его механизм наклона датчиков.

Согласно патенту, смартфон Samsung использует 5 широкоугольных датчиков изображения с фокусным расстоянием 28 мм и телеобъектив. Эти датчики расположены горизонтально по три на каждом ряду и имеют светодиодную вспышку. В обычном режиме эти камеры обращены в прямом направлении вперед, но в «активном режиме» они могут наклоняться по горизонтали или вертикали.

Samsung is working on Galaxy smartphone with 6 Cameras.

What do you think of it?

Source - letsgodigital#TechSciCo#Samsung #SamsungGalaxy pic.twitter.com/6joeGhmBaI

— Tech SciCo (@techscico) June 16, 2020