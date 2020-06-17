Компьютерную игру применили для лечения СДВГ: FDA признала ее лекарством

EndeavorRX от Akili Interactive может войти в историю. Это первая видеоигра, которая на законных основаниях может продаваться и назначаться лекарством в США, сообщает Businesswire.

Группа исследователей обнародовала данные: игрой Akili Interactive от компании EndeavorRX можно официально помогать в лечении СДВГ (синдром дефицита внимания с гиперактивностью). Знаковое решение приняло Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA). Именно оно уполномочило врачей назначать игры для iPhone и iPad для детей в возрасте от 8 до 12 лет с СДВГ. Столь важное решение было принято спустя семь лет клинических испытаний с участием более 600 детей. Цель исследователей проста — выяснить, может ли игра на самом деле изменить ситуацию с СДВГ.

Дети были заняты игрой по типу "уклонение от препятствий" и "в поисках цели" по 25 минут в день, пять дней в неделю в течение четырех недель. У трети детей, участвовавших в эксперименте, больше не было ощутимого дефицита внимания. По крайней мере, по одному показателю объективного внимания.

"Улучшения в отношении СДВГ после месяца лечения с помощью EndeavorRx сохранялись до месяца", - сообщили в Akili Interactive

Причем наиболее распространенными побочными эффектами от прохождения игры являются ощущение фрустрации и головная боль. И все же они не сравнимы с последствиями приема традиционных препаратов.

И все же несмотря на успех эксперимента, игру AKL-T01 не следует использовать в качестве альтернативы установленным и рекомендуемым методам лечения СДВГ. Это подтверждает и исследования врачей, которые работают на разработчика игры.