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Теперь на Android и iOS: Google открыла доступ к сервису Meet на смартфонах

Теперь на Android и iOS: Google открыла доступ к сервису Meet на смартфонах
16:22 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter
Компания Google добавила сервис для конференций Meet в приложение Gmail.

В апреле этого года компания Google открыла доступ к своему сервису для видеоконференций Meet. С тех пор он работал только в Web-версии Gmail, а сейчас появился на других платформах.

Google анонсировала Meet для приложения Gmail на Android и iOS. Сервис появится отдельной вкладкой у всех пользователей в следующем обновлении.

Чтобы начать видеоконференцию, надо нажать кнопку New meeting. После этого можно создать ссылку на беседу с кодом для других участников и добавить её в Google Calendar или отправить по почте. Участвовать в разговоре одновременно могут до 100 человек.

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Если, вдруг, сервис вам не нужен, его в любой момент можно отключить, перейдя в Settings > Account > Uncheck Meet.

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Все по теме:

Google, Gmail, Технологии, Техно, Google Meet.

Автор:

Телеграф
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