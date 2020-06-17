Теперь на Android и iOS: Google открыла доступ к сервису Meet на смартфонах

Компания Google добавила сервис для конференций Meet в приложение Gmail.

В апреле этого года компания Google открыла доступ к своему сервису для видеоконференций Meet. С тех пор он работал только в Web-версии Gmail, а сейчас появился на других платформах.

Google анонсировала Meet для приложения Gmail на Android и iOS. Сервис появится отдельной вкладкой у всех пользователей в следующем обновлении.

Чтобы начать видеоконференцию, надо нажать кнопку New meeting. После этого можно создать ссылку на беседу с кодом для других участников и добавить её в Google Calendar или отправить по почте. Участвовать в разговоре одновременно могут до 100 человек.

Если, вдруг, сервис вам не нужен, его в любой момент можно отключить, перейдя в Settings > Account > Uncheck Meet.