ИИ научили имитировать процесс рисования картин художниками (Видео)

Исследователи из MIT представили ИИ, который имитирует художников. Он может создавать пейзажи и натюрморты.

Сеть предназначена для имитации навыков художников — она создает произведения искусства, а также исследует каким образом серия мазков или последовательность шагов, которые использовал автор, привели к тому, что появилась картина.

"Художники рисуют, используя уникальные комбинации кистей, мазков и цветов, — отмечают исследователи. — Зачастую существует множество возможных способов создать картину. Наша цель — научиться фиксировать и анализировать этот богатый спектр возможностей".

Авторы отметили, что их метод отличается от других форм предкогнитивного ИИ, которые предсказывают будущие кадры на видео. По их словам, аналоги обычно концентрируются на физических процессах, таких как цветение растений или человеческое движение, и делают прогнозы на относительно короткие промежутки времени.

Набор данных содержит 117 цифровых видеозаписей с обычным рисованием (в среднем четыре минуты) и 116 видеозаписей с рисованием акварелью (в среднем по 20 минут). Оба набора данных ориентированы на пейзажные и натюрмортные картины.

"Мы смогли доказать, что люди почти не могут отличить произведения, которые создали роботы, от тех, что сделали настоящие художники, — отмечается в тексте исследователей. — Насколько нам известно, это первая работа, которая моделирует и синтезирует видеозаписи того, как появляются произведения искусства".

Метод кадровой интерполяции предсказывает следующую последовательность в сгенерированных видео с временным интервалом, а также различные техники передачи стиля ИИ. Для того, чтобы набор видеоданных был чистым, сверточная нейронная сеть удаляет любые кадры, на которых есть руки, кисти и тени.