Голосовой твит: в мессенджере испытывают новую функцию

В Twitter появятся голосовые посты продолжительностью до 140 секунд.

Социальная сеть Twitter вскоре введет новую функцию - голосовые посты продолжительностью до 140 секунд. Об этом говорится в официальном блоге соцсети.

"Twitter - место, где вы можете говорить о том, что происходит. Уже годами фотографии, видео, GIF и дополнительные знаки позволяли вам придавать колорит вашему общению. Но иногда 280 знаков недостаточно, и некоторые нюансы коммуникации теряются при переводе. Поэтому с сегодняшнего дня мы тестируем новую функцию, которая придаст больше человечности в том, как мы пользуемся Twitter - ваш собственный голос", - говорится в сообщении.

Отмечается, что продолжительность одного голосового твита - до 140 секунд. Если же рассказ занимает больше времени, то Twitter автоматически разделит его на несколько постов.

Чтобы записать голосовой твит, надо нажать на отметку со звуковыми волнами и удерживать ее, пока говорите. Кроме того, есть возможность совмещать текстовый пост с голосовым.

Пока такая функция доступна только некоторым пользователям с операционной системой iOS. В компании обещают, что в ближайшее время записывать голосовые твиты смогут все пользователи с iOS. А вот слушать такие твиты могут все пользователи сети.