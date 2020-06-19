На радость геймерам: состоялся релиз The Last of Us Part II

Сегодня, 19 июня, выходит в свет одна из самых ожидаемых и знаковых игр этого поколения консолей – The Last of Us Part II.

Экшн The Last of Us впервые появился в далеком 2013 году. Игра рассказывала историю контрабандиста Джоэла и девочки Элли, которые остались в живых после страшной эпидемии. История сильно зацепила игроков, поэтому выход новой части игры был очень ожидаем.

И вот, сегодня, 19 июня, состоялся релиз The Last of Us Part II. Игру уже можно скачать.

Сиквел продолжает историю первой части - Джоэл и Элли теперь живут в небольшом поселении. После произошедшего "акта насилия" мирное существование прекращается и игрок в роли повзрослевшей девушки начинает мстить за своих близких.

Темой первой часть игры можно было назвать любовь, а вот основной темой второй - является месть.

Критики очень "приветливо" встречают игру, даже лучше чем первую часть. В сети уже немало похвальных отзывов. Средний балл игры на Metacritic - 95 из 100.