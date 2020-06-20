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Компания Xiaomi представила оригинальный вентилятор 3 в 1

Компания Xiaomi представила оригинальный вентилятор 3 в 1
Обновлено 13:28 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com
Он привлекает внимание высокой производительностью, низким уровнем шума, а также высокой автономностью без подзарядки.

Китайский производитель Xiaomi выпустил очередную "летнюю" новинку. Это напольный вентилятор Xiaomi Smartmi 3 In 1 Dc. 

Минимальная высота Smartmi 3 in 1 DC составляет 515 мм, поэтому его удобно разместить на столе или полу, передает gizmochina.com.

Чем интересен

Устройство может вращаться на все 4 стороны: угол наклона составляет до 100 градусов вверх и до 120 градусов в стороны. Таким образом устройство обеспечивает равномерный обдув помещения.

Прибор оснащен безщеточным двигателем постоянного тока бренда Nidec. Поэтому вентилятор имеет низкий уровень шума во время работы. Максимальный охват составляет 9 метров, а производительность – 24,8 м3 / минуту.

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Устройство имеет встроенный вентилятор, автономность которого составляет до 20 часов работы. Управлять новинкой можно с помощью пяти кнопок, расположенных на корпусе вентилятора.

Цена

Xiaomi Smartmi 3 in 1 DC уже доступен на китайском рынке. Его стоимость составляет 112 долларов ( 3 тысячи гривен).

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Все по теме:

Технологии, Вентилятор, Техно, Xiaomi, Xiaomi Smartmi 3 In 1 Dc.

Автор:

Телеграф
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