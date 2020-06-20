Скачать
Суббота, 20.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Заминировал госпиталь и ж/д станцию: бывший военнослужащий планировал ряд терактов
Заминировал госпиталь и ж/д станцию: бывший военнослужащий планировал ряд терактов
Ухудшение эпидситуации на Закарпатье: реанимационные отделения переполнены
Ухудшение эпидситуации на Закарпатье: реанимационные отделения переполнены
Усик вернется на ринг в октябре
Усик вернется на ринг в октябре
Июньское солнцестояние 2020: что нужно делать в это время
Июньское солнцестояние 2020: запреты и традиции

Google разработал камеру для съемки объемных роликов (Видео)

Google разработал камеру для съемки объемных роликов (Видео)
19:03 Сегодня Телеграф naked-science.ru
Специалисты Google разработали технологию, которая дает возможность демонстрировать зрителю максимально реалистичное объемное видео. Благодаря полимерной полусфере, на которой расположены экшн-камеры, человек может видеть рассматривать происходящее в видеоролике с разных ракурсов и направлений. Статья об этой разработке будет представлена на конференции SIGGRAPH 2020, запланированной на середину июля.

Человек видит мир объемным благодаря тому, что у него есть два глаза, и зрительная кора мозга получает изображение с двух различных точек в пространстве. А благодаря движениям головы задействуется параллакс движения (проекционные изменения на сетчатке глаза при перемещении в пространстве), и это дает нам возможность оценивать объем и смещение объектов относительно друг друга.

В стереокамерах и шлемах виртуальной реальности бинокулярное зрение воспроизводится благодаря тому, что каждый глаз получает кадры с разного ракурса. Однако параллакс движения воспроизвести при таком подходе невозможно, потому что при съемке камера уже находилась в конкретной точке, и поменять это после уже невозможно.

Инженеры Google работают над решением этой проблемы уже не первый год. Благодаря комбинации аппаратных и программных методов им удалось создать технологию, которая дает возможность рассматривать происходящее на видео как бы с разных точек. Кадры с 46 камер, расположенных на полусферической поверхности, передаются в сверточную нейросеть, которая, в свою очередь, разбивает эти кадры на множество слоев - в зависимости от расстояния до определенного объекта в поле съемки.

Фрагмент одного из видеороликов

Каждое видео разбивается на 160 слоев с разрешением 1800 на 1350 пикселей, после чего эти слои оптимизируются: каждые восемь слоев объединяются с созданием полигональной сетки, а изображение в качестве текстуры накладывается поверх. Полученные текстуры объединяются в текстурный атлас, разрешение которого - 3240 на 5760 пикселей. Таким образом, первоначальный поток данных, в котором каждому кадру соответствует множество слоев, превращается в два отдельных поток: в первом содержатся изображения, которые можно эффективно сжимать, во втором - полигональные сетки.

Схема получения видео при помощи полусферы с камерами и последующей обработки изображения

Видео о разработке

Google оцифровал "Тайную вечерю" Леонардо да Винчи (Фото)

Используя такой подход, разработчики создали несколько видеороликов, в которых можно менять ракурс передвижениями курсора. Битрейт потока (количество бит, используемых для обработки и передачи данных в единицу времени) при этом находится в диапазоне от 150 до 300 мегабит в секунду. Это дает возможность применять технологию для стриминга реалистичного объемного видео пользователям шлемов виртуальной реальности с гигабитным интернетом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Google, Видео, Технологии, SIGGRAPH 2020.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Умеренное потребление алкоголя в зрелом возрасте: в чем польза
02 Какие фрукты надо есть, чтобы омолодить кровь
03 Главные симптомы тромбоза: как вовремя распознать проблему
04 "Муза-чудовище" Сальвадора Дали: малоизвестные факты из жизни Галы Дьяконовой (Фото)
05 Впервые опубликованы китайские снимки мест посадок "Аполлонов" на Луне
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Это бесплатно: Минцифры возьмется за обучение предпринимателей
Минцифры возьмется за обучение предпринимателей
&quot;Хотели, чтобы мы не дышали&quot;: Лукашенко объяснил, почему в Беларуси нет карантина
Лукашенко объяснил, почему в Беларуси нет карантина
Двадцать нарушений режима &quot;тишины&quot;: оккупанты лупили с тяжелой артиллерии, двое украинских защитников ранены
День в ООС: двое военнослужащих ВСУ ранены
Спасаемся от палящего солнца: как уберечь себя от жары
Спасаемся от палящего солнца: как уберечь себя от жары
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь