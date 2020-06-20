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Microsoft выпустила обновление для "семерки": какая его миссия

Microsoft выпустила обновление для "семерки": какая его миссия
21:26 Сегодня Телеграф gagadget.com
Несмотря на то, что Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7 еще в начале года, на днях компания выпустила обновление для "семерки".

Свежий патч получил номер KB4567409. И главная его миссия - добавление нового браузера Edge на базе Chromium в Windows 7. Кстати, раньше он стал доступен пользователям с Windows 10.

После обновления ярлык Microsoft Edge будет добавлен на рабочий стол и закреплен на панели задач. При этом он не заменит Internet Explorer, а используемый по умолчанию браузер не изменится.

Обновление совместимо с Windows 7 SP1 и Windows 8.1 и предназначено для некоммерческих пользователей.

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При этом KB4567409 не устанавливается автоматически. Поэтому если вы не хотите добавлять новый Edge - просто игнорируйте обновление. Кстати, у пользователей Windows 10 такой возможности нет.

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Все по теме:

Windows, ОС, Windows 7, Chromium, Обновление, Microsoft Edge.

Автор:

Телеграф
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