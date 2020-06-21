Sony раскрывает первые детали о новой "Ratchet & Clank: Rift Apart"

Разработчики из внутренних студий Sony продолжают рассказывать об эксклюзивных играх. В новом ролике креативный директор Insomniac Маркус Смит рассказал первые подробности о Ratchet & Clank: Rift Apart.

Главной фишкой Ratchet & Clank: Rift Apart станет манипуляция с измерениями. Ратчет сможет открывать порталы на другие земли и перемещаться между ними почти мгновенно. Смит отмечает, что Insomniac не смогли бы сделать подобную игру на прошлом поколении консолей, и SSD PlayStation 5 сделал такую механику порталов возможной.

"Это кардинально все меняет. Теперь мы можем создавать геймплей, где вы сначала в одном мире, а через момент уже в другом. К тому же уровни загружаются так быстро, что вы даже не поверите, что раньше такого нельзя было сделать, ведь все происходит очень органично", - говорит Смит.

Ratchet & Clank: Rift Apart задействует и особенности контроллера DualSense. Например, "Вышибала", местный аналог двуствольного дробовика, использует "адаптивные триггеры" геймпада для создания напряжения. Если игрок опустит курок на половину, то выстрелит только из одного ствола, а если полностью нажмет - выстрелят оба. Видимо, триггеры Dual Sense позволят лучше поучаствовать ступени нажатия.

Даты релиза у Ratchet & Clank: Rift Apart так и не появилось. По слухам, игра попадет в стартовую линейку проектов для PlayStation 5.