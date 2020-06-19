Владельцы Cyberpunk 2077 для PlayStation 4 получат бесплатную версию для PlayStation 5 и Xbox Series X

CD Projekt объявила об очередном переносе релиза Cyberpunk 2077. Теперь игра выйдет в ноябре, ближе к релизу PlayStation 5 и Xbox Series X.

Во время конференц-звонка разработчики уточнили, что уже трудятся над версией Cyberpunk 2077 для консолей следующего поколения, где игра будет выглядеть лучше.

CD Projekt планирует выпустить патч, который улучшит графику и воспользуется главными возможностями PS5 и Series X. Все же выйдет обновление только в 2021 году, и чтобы не ждать еще дольше, геймеры могут спокойно брать Cyberpunk 2077 для PlayStation 4 и Xbox One.

CD Projekt пообещала, что владельцы копии игры для текущего поколения консолей (PS4 и XONE) получат бесплатную версию для PlayStation 5 и Xbox Series X в рамках семейства приставок.

Напомним, что Cyberpunk 2077 теперь выходит 19 ноября на PlayStation 4, Xbox One, PC и Google Stadia. Игру снова перенесли, так как CD Projekt решили потратить больше времени на исправление технических проблем. В то же время Cyberpunk 2077 уже попала в руки журналистов, которые 25 июня должны выпустить превью с первыми впечатлениями. Сейчас же вы можете посмотреть на игровой процесс, который студия демонстрировала еще в 2018 году.

Как сообщалось ранее, недавно CD Projekt Red заглянула на подкаст немецкого издания GameStar и поделилась главными тезисами о Cyberpunk 2077.