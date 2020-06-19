Скачать
Пятница, 19.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шмыгаль: Украина на пороге второй волны COVID-19
Шмыгаль: Украина на пороге второй волны COVID-19
Зеленский назначил нового главу Винницкой ОГА
Зеленский назначил нового главу Винницкой ОГА
The Matrix: Документальный фильм о Ломаченко (Видео)
The Matrix: Документальный фильм о Ломаченко (Видео)
Телескоп "Хаббл" сделал невероятное фото туманности Бабочка
Телескоп "Хаббл" сделал невероятное фото туманности Бабочка

Владельцы Cyberpunk 2077 для PlayStation 4 получат бесплатную версию для PlayStation 5 и Xbox Series X

Владельцы Cyberpunk 2077 для PlayStation 4 получат бесплатную версию для PlayStation 5 и Xbox Series X
18:05 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com
CD Projekt объявила об очередном переносе релиза Cyberpunk 2077. Теперь игра выйдет в ноябре, ближе к релизу PlayStation 5 и Xbox Series X.

Во время конференц-звонка разработчики уточнили, что уже трудятся над версией Cyberpunk 2077 для консолей следующего поколения, где игра будет выглядеть лучше.

CD Projekt планирует выпустить патч, который улучшит графику и воспользуется главными возможностями PS5 и Series X. Все же выйдет обновление только в 2021 году, и чтобы не ждать еще дольше, геймеры могут спокойно брать Cyberpunk 2077 для PlayStation 4 и Xbox One.

CD Projekt пообещала, что владельцы копии игры для текущего поколения консолей (PS4 и XONE) получат бесплатную версию для PlayStation 5 и Xbox Series X в рамках семейства приставок.

Зря расхваливали? Геймеры раскритиковали игру The Last of Us 2

Напомним, что Cyberpunk 2077 теперь выходит 19 ноября на PlayStation 4, Xbox One, PC и Google Stadia. Игру снова перенесли, так как CD Projekt решили потратить больше времени на исправление технических проблем. В то же время Cyberpunk 2077 уже попала в руки журналистов, которые 25 июня должны выпустить превью с первыми впечатлениями. Сейчас же вы можете посмотреть на игровой процесс, который студия демонстрировала еще в 2018 году.

Как сообщалось ранее, недавно CD Projekt Red заглянула на подкаст немецкого издания GameStar и поделилась главными тезисами о Cyberpunk 2077.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Sony, Геймплей, CD Projekt, PlayStation 5, Cyberpunk 2077, Xbox Series X.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итоги дня 18 июня: освобождение от ВНО и законопроект о референдуме
02 Подкормка огурцов в открытом грунте
03 Зеленский: Украина требует полноправного членства в ЕС
04 Звезда "Белого солнца пустыни" Галина Дашевская трагически погибла
05 Зеленский выразил поддержку в разработке дорожной карты дальнейшего развития "Восточного партнерства"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вакарчук придумал, как избавиться от депутатского мандата без решения Рады
Вакарчук придумал, как избавиться от мандата без решения Рады
В Украине 11 регионов не готовы к ослаблению карантина
В Украине 11 регионов не готовы к ослаблению карантина
На Львовщине продлили карантинные меры
На Львовщине продлили карантинные меры
Звезда &quot;Пятого элемента&quot; и &quot;Властелина колец&quot; ушел из жизни в Великобритании
Звезда "Пятого элемента" и "Властелина колец" ушел из жизни в Великобритании
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь