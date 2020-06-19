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Зря расхваливали? Геймеры раскритиковали игру The Last of Us 2

Зря расхваливали? Геймеры раскритиковали игру The Last of Us 2
12:49 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter
The Last of Us: Part 2 наконец-то попала в руки геймерам, которые, в отличие от критиков, остались недовольный игрой.

Оценка критиков The Last of Us 2 на момент написания новости составляет 95 баллов, тогда как игроки оценили проект Naughty Dog в 3.3.

Еще до выхода The Last of Us 2 критиковали за политический подтекст сюжета. Релизную же версию ругают не только за это. Обойдемся без спойлеров, но в комментариях на Metacritic геймеры критикуют саму историю, которая плохо справляется с раскрытием характеров персонажей и взаимоотношений между ними. Проигравшие отмечают, что первая The Last of Us в этом плане куда лучше.

В то же время игровой процесс критикуют как раз таки за схожесть с первой частью. По словам поигравших, геймплей все еще хорош, но чувствуется как привет из 2013 года, так как основа игрового процесса перекочевала из первой The Last of Us.

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Единогласно игру хвалят за техническую часть. Графика, звук, дизайн локаций — все это на высшем уровне. В итоге некоторые пользователи ставили The Last of Us 2 два балла только за визуальную составляющую, но большинство игроков оценили в проект в ноль, а если точнее — 2 010 пользователей (из 2868 обзоров).

 

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Все по теме:

Технологии, Игра, Техно, The Last of Us Part 2.

Автор:

Телеграф
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