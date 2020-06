Зря расхваливали? Геймеры раскритиковали игру The Last of Us 2

The Last of Us: Part 2 наконец-то попала в руки геймерам, которые, в отличие от критиков, остались недовольный игрой.

Оценка критиков The Last of Us 2 на момент написания новости составляет 95 баллов, тогда как игроки оценили проект Naughty Dog в 3.3.

Еще до выхода The Last of Us 2 критиковали за политический подтекст сюжета. Релизную же версию ругают не только за это. Обойдемся без спойлеров, но в комментариях на Metacritic геймеры критикуют саму историю, которая плохо справляется с раскрытием характеров персонажей и взаимоотношений между ними. Проигравшие отмечают, что первая The Last of Us в этом плане куда лучше.

В то же время игровой процесс критикуют как раз таки за схожесть с первой частью. По словам поигравших, геймплей все еще хорош, но чувствуется как привет из 2013 года, так как основа игрового процесса перекочевала из первой The Last of Us.

Единогласно игру хвалят за техническую часть. Графика, звук, дизайн локаций — все это на высшем уровне. В итоге некоторые пользователи ставили The Last of Us 2 два балла только за визуальную составляющую, но большинство игроков оценили в проект в ноль, а если точнее — 2 010 пользователей (из 2868 обзоров).