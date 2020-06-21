Realme Watch: смарт-часы получили новое обновление

Номер прошивки — 81.0. Ее можно установить через приложение Realme Link.
Одно из главных нововведений — это поддержка семи языков, в числе которых русский и украинский. Также в списке французский, немецкий, итальянский, испанский и польский.
Кроме того, часы получили следующие изменения:
Отображение в списке до 10 уведомлений. Раньше часы отображали всего одно уведомление, на что и жаловались пользователи.
Напоминание о высокой или низкой частоте пульса,
История данных об уровне кислорода в крови,
Удерживание кнопки питания в течение трех секунд показывает отключение питания и перезапуск параметров на экране,
Интерфейс зарядки показывает время вместе с процентом зарядки,
Режим «Не беспокоить» теперь может автоматически включаться в определенные часы,
При первом открытии музыкального или мультимедийного приложения часы автоматически отображают интерфейс управления музыкой.