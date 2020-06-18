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Realme X3 SuperZoom дебютирует уже в конце этого месяца

Realme X3 SuperZoom дебютирует уже в конце этого месяца
Обновлено 04:10 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Твиттер
Суббренд OPPO объявил дату анонса недорогого флагманского смартфона Realme X3.

Согласно опубликованному постеру в Twitter, новинка дебютирует на индийской презентации Realme X3 SuperZoom. Мероприятие состоится в конце этого месяца — 25 июня.

Аппарат будет стоить меньше 500 евро (ценник Realme X3 SuperZoom в Европе).

Он получит 6.6-дюймовый LCD-дисплей с разрешением FHD+, частотой обновления картинки 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass 5.

Под капот устройства должны установить прошлогодний топовый процессор Snapdragon 855+ в паре с 6/8 ГБ ОЗУ и 64/128/256 ГБ ПЗУ. Новинка ещё сможет похвастаться шестью камерами: фронтальной с двумя модулями на 16 Мп + 8 Мп и основной с четырьмя на 64 Мп + 8 Мп + 12/13 Мп + 2 Мп.

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Питаться Realme X3 будет от аккумулятора на 4200 мАч с быстрой зарядкой на 30 Вт, а поставляться с предустановленной ОС Android 10.

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Смартфоны, Realme.

Автор:

Телеграф
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