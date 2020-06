Realme X3 SuperZoom дебютирует уже в конце этого месяца

Согласно опубликованному постеру в Twitter, новинка дебютирует на индийской презентации Realme X3 SuperZoom. Мероприятие состоится в конце этого месяца — 25 июня.

Аппарат будет стоить меньше 500 евро (ценник Realme X3 SuperZoom в Европе).

Он получит 6.6-дюймовый LCD-дисплей с разрешением FHD+, частотой обновления картинки 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass 5.

Под капот устройства должны установить прошлогодний топовый процессор Snapdragon 855+ в паре с 6/8 ГБ ОЗУ и 64/128/256 ГБ ПЗУ. Новинка ещё сможет похвастаться шестью камерами: фронтальной с двумя модулями на 16 Мп + 8 Мп и основной с четырьмя на 64 Мп + 8 Мп + 12/13 Мп + 2 Мп.

#TheXIsHere with a super camera built to capture the stars & a starry mode available for the first time on a #realme smartphone with 4th generation of Super Nightscape!#60XSuperZoomSuperSpeed

Launching #realmeX3 & #realmeX3SuperZoom on 25th June, 12:30 PMhttps://t.co/v7Xkm8HALx pic.twitter.com/QfhHwgxyWT

— realme (@realmemobiles) June 17, 2020