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У Nirvana новый автор? ИИ написал песню для легендарной группы (Видео)

У Nirvana новый автор? ИИ написал песню для легендарной группы (Видео)
22:15 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com
Автор YouTube-канала Funk Turkey создал новую песню в стиле легендарной Nirvana - Smother.

Текст песни полностью написал искусственный интеллект. Точнее, он собрал в кучу все тексты композиций Nirvana и с помощью генератора выдал "нечто". Например, в новом тексте есть строчки "Я мог бы съесть твою коробку для еды в форме сердца" (I could eat your heart-shaped box for food) и "Эй, подожди! У меня есть комар!" (Hey, wait! I got a mosquito!).

В результате все-таки можно разобрать ключевые слова песен "Heart-shaped box", "I Never Lost Control", "You Know You’re Right", "Smells Like Teen Spirit" и т. д.

"Вся музыка и вокал исполнены, смикшированы и обработаны мной, на моей кухне, на сверкающем красном дешевом Stratocaster, дерьмовом микрофоне и старой копии Pro Tools", — написал Funk Turkey.

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Если не вслушиваться в текст и не искать смысл во фразах, получилось вполне в стиле Nirvana.

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Все по теме:

Nirvana, Технологии, Искусственный интеллект, Техно, ИИ, Нейросеть.

Автор:

Телеграф
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