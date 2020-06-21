Xiaomi Mi TV Stick: приставка от компании выйдет в свет с ценником в €40

В сети появилась новые подробности о приставке Mi TV Stick, которую готовит Xiaomi.

Новинка прошла сертификацию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), а это значит, что устройство выйдет на международный рынок. В базе данных Xiaomi Mi TV Stick проходит с модельным номером MDZ-24-AA.

Один из испанских ритейлеров уже сделал страницу Xiaomi Mi TV Stick на своем сайте. Если верить ему, приставка поступит в продажу в конце июля и будет стоить 39,95 евро. Если этот ценник подтвердится, Xiaomi Mi TV Stick будет дешевле приставки Xiaomi Mi Box S.

Правда, на сайте Gearbest указан другой ценник — 79 долларов США.

Напомним, Xiaomi Mi TV Stick приписывают форм-фактор флешки, Android TV (Android 9 Pie), процессор Amlogic S905, графический ускоритель Mali-G31, 2 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ, поддержку 4K HDR-контента, DTS-HD, Dolby Audio, Netflix, двухдиапазонного Wi-Fi, Bluetooth 4.2 и голосового помощника Google Assistant.