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Xiaomi Mi TV Stick: приставка от компании выйдет в свет с ценником в €40

Xiaomi Mi TV Stick: приставка от компании выйдет в свет с ценником в €40
22:11 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com
В сети появилась новые подробности о приставке Mi TV Stick, которую готовит Xiaomi.

Новинка прошла сертификацию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), а это значит, что устройство выйдет на международный рынок. В базе данных Xiaomi Mi TV Stick проходит с модельным номером MDZ-24-AA.

Один из испанских ритейлеров уже сделал страницу Xiaomi Mi TV Stick на своем сайте. Если верить ему, приставка поступит в продажу в конце июля и будет стоить 39,95 евро. Если этот ценник подтвердится, Xiaomi Mi TV Stick будет дешевле приставки Xiaomi Mi Box S.

Правда, на сайте Gearbest указан другой ценник — 79 долларов США.

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Напомним, Xiaomi Mi TV Stick приписывают форм-фактор флешки, Android TV (Android 9 Pie), процессор Amlogic S905, графический ускоритель Mali-G31, 2 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ, поддержку 4K HDR-контента, DTS-HD, Dolby Audio, Netflix, двухдиапазонного Wi-Fi, Bluetooth 4.2 и голосового помощника Google Assistant.

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Все по теме:

Гаджеты, Технологии, Техно, Xiaomi.

Автор:

Телеграф
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