Скачать
Понедельник, 22.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Взрыв жилого дома на Позняках: существует угроза обвала, под завалами могут находиться люди
Взрыв жилого дома на Позняках: существует угроза обвала, под завалами могут находиться люди
ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки
ВОЗ заявила о рекордном суточном числе заражений COVID-19
Украинский чемпион мира проведет объединительный бой в Китае
Украинский чемпион мира проведет объединительный бой в Китае
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 23 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 23 июня

Meizu в 2020 году не выпустит никаких новых смартфонов

Meizu в 2020 году не выпустит никаких новых смартфонов
Обновлено 12:34 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com
Новых смартфонов от Meizu в 2020 году мы больше не увидим. Об этом сказано на официальной странице компании в китайской социальной сети Weibo.

Мы уже неоднократно писали, что у китайской компании Meizu дела обстоят не слишком гладко. В прошлом году были слухи, что компания объявит о банкротстве.

Впоследствии, китайская компания все-таки представила новый флагман Meizu 17, чем развенчала слухи о банкротстве.

Причина

Как пояснили в компании, новый флагманский смартфон Meizu 17 получил хорошие характеристики и "разумную" цену. Поэтому производитель не видит необходимости выпускать новые модели. По крайней мере в 2020 году.

Также в посте Weibo компания вспомнила о нововведениях операционной системы Flyme OS. Она наконец получит рекламу, но производитель обещает, что она будет "навязчивой".

Что будет взамен

В общем, позиция выглядит довольно логичной. Ведь ситуация на рынке смартфонов огорчает. Из-за пандемии коронавируса мы уже видим проседание на рынке. И прогнозы экспертов неутешительны – продажа смартфонов будет и дальше падать.

Xiaomi Mi TV Stick: приставка от компании выйдет в свет с ценником в €40

Также в Meizu говорят, что планируют сосредоточить работу над выпуском устройств интернета вещей IoT, а также нательной электроники.

Кроме того, производитель уже работает над беспроводными наушниками Meizu POP3, которые должны стать лучше предшественников, но при этом получат более высокий ценник. Их должны презентовать в рамках торгового фестиваля Double Eleven, который должен состояться в ноябре 2020 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Смартфоны, Технологии, Meizu, Техно.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "И мы пойдем в церковь": Леся Никитюк может породниться с Михаилом Поплавским
02 Арестован сын конкурента Лукашенко на президентских выборах
03 Грозовые дожди накроют всю Украину, местами град: погода на неделю, карта
04 Метеорологи "наглядно" показали изменение климата
05 "Объявление войны": в Ливии отреагировали на заявление президента Египта
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине снизилась суточная заболеваемость Covid-19
В Украине сократилось число новых случаев коронавируса
За сутки боевики 10 раз обстреляли позиции ООС
За сутки боевики 10 раз обстреляли позиции ООС
СБУ рассекретила детали аварии на Чернобыльской АЭС
СБУ рассекретила детали аварии на Чернобыльской АЭС
Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились архивными фотографиями со своими отцами
Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились архивными фотографиями со своими отцами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь