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В работе Instagram произошел массовый сбой

В работе Instagram произошел массовый сбой
Обновлено 13:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com
Отмечается, что проблемы в работе соцсети фиксировались с 7:54 до 9:24 по киевскому времени.

В работе социальной сети Instagram произошел масштабный сбой, который почувствовали во Львове, Тернополе, Виннице и Евпатории.

Об этом сообщает Downdetector.

Около 32% проблем были связаны с логином. Еще 14% жалоб касались проблем с сайтом, а 53% - с лентой.

Жалобы поступали из США, Великобритании, Австралии и других стран.

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В Украине больше всего проблем наблюдалось у пользователей соцсети во Львове, Тернополе, Виннице и Евпатории.

Как сообщалось, в работе социальной сети Instagram произошел масштабный сбой, который был ощутим и в столице Украины.

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Instagram, Технологии, Техно.

Автор:

Телеграф
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