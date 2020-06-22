В работе Instagram произошел массовый сбой

В работе социальной сети Instagram произошел масштабный сбой, который почувствовали во Львове, Тернополе, Виннице и Евпатории.
Об этом сообщает Downdetector.
Около 32% проблем были связаны с логином. Еще 14% жалоб касались проблем с сайтом, а 53% - с лентой.
Жалобы поступали из США, Великобритании, Австралии и других стран.
В Украине больше всего проблем наблюдалось у пользователей соцсети во Львове, Тернополе, Виннице и Евпатории.
Как сообщалось, в работе социальной сети Instagram произошел масштабный сбой, который был ощутим и в столице Украины.