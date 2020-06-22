В работе Instagram произошел массовый сбой

Отмечается, что проблемы в работе соцсети фиксировались с 7:54 до 9:24 по киевскому времени.

В работе социальной сети Instagram произошел масштабный сбой, который почувствовали во Львове, Тернополе, Виннице и Евпатории.

Об этом сообщает Downdetector.

Около 32% проблем были связаны с логином. Еще 14% жалоб касались проблем с сайтом, а 53% - с лентой.

Жалобы поступали из США, Великобритании, Австралии и других стран.

В Украине больше всего проблем наблюдалось у пользователей соцсети во Львове, Тернополе, Виннице и Евпатории.

Как сообщалось, в работе социальной сети Instagram произошел масштабный сбой, который был ощутим и в столице Украины.