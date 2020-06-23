СМИ: создатели Batman Arkham работают над игрой по "Отряду самоубийц"

Источники Eurogamer подтвердили, что Rocksteady работает над игрой об Отряде самоубийц, а студия WB Montreal, выпустившая Batman Arkham Origins, занимается следующей игрой о Бэтмене.

По данным Eurogamer, новые домены по франшизам DC, которые зарегистрировала Warner Bros. и на которые игроки обратили внимание в июне, действительно относятся к следующим играм издателя.

Так, домен SuicideSquadKillTheJusticeLeague.com относится к игре, над которой работает студия Rocksteady, создавшая трилогию Batman Arkham. Согласно источникам Eurogamer, в домене может быть указано окончательное название игры — Suicide Squad: Kill The Justice League ("Отряд самоубийц: Смерть Лиге Справедливости").

В свою очередь, домен GothamKnightsGame.com относится к следующей игре WB Montreal о Бэтмене. Судя по предыдущим намёкам, она основана на комиксах о Суде Сов.

Тизеры обеих игр, согласно Eurogamer, должны представить на мероприятии DC FanDome, которое пройдёт 22 августа. Релиз игр при этом состоится не скоро — оба тайтла должны выйти уже на консолях следующего поколения. Игра студии Rocksteady об Отряде самоубийц, как отметили источники Eurogamer, появится позже игры о Бэтмене.