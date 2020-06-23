Подарок для владельцев Galaxy Tab S4: Samsung выпустила обновление Android для планшета

Разработчики Samsung анонсировали для планшета двухлетней давности обновление операционной системы.

Речь идёт о Galaxy Tab S4. Система вышла с номером сборки T835XXU4CTF5 и содержит июньский патч безопасности, а также оболочку One UI 2.1 c новыми AR Emoji и функцией Quick Share для быстрой передачи файлов между устройствами Samsung (аналог Apple AirDrop).

Ещё система содержит все основные особенности этой версии "зелёного робота". Например, тёмную тему для системы и приложений, а также улучшенный раздел с конфиденциальностью и местоположением.

Обновление уже начали получать пользователи Galaxy Tab S4 с номером SM-T835 (LTE-версия).

Модель с Wi-Fi обновят чуть позже.