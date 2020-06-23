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EA готовит Apex Legends к "мягкому" запуску

EA готовит Apex Legends к "мягкому" запуску
19:57 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter
Уже в конце текущего года любители игр от EA смогут насладиться Apex Legends на смартфонах.

В начале осени Apex Legends доберется до Nintendo Switch. EA анонсировала релиз на прошедшей EA Play, но забыла упомянуть о планах на мобильную версию.

Исправил оплошность генеральный директор компании Эндрю Уилсон, заявив, что планирует запустить Apex Legends на "мобилках" до конца года. Как пишет VGC, речь идет о так называемом "мягком запуске", когда игру выпускают в паре регионов для тестирования серверной части и работоспособности на мобильных устройствах.

"У нас есть [Plants vs. Zombies 3] в мягком запуске [и] мы обсуждаем мягкий запуск Apex Legends к концу этого года", — говорит Уилсон.

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Apex Legends показала успешный старт на PlayStation 4, Xbox One и PC, и разработчики не скрывали желания перенести игру на мобильные платформы. Еще в мае EA заявила во время конференц звонка, что планирует выпустить "королевскую битву" на Android и iOS. Глобальный релиз ожидается уже в конце апреля 2021 года.

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Все по теме:

Смартфоны, Игра, EA, Apex Legends.

Автор:

Телеграф
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