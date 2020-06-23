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Xiaomi Mi Rabbit Children Watch 4C: компания выпустила новые детские смарт-часы

Xiaomi Mi Rabbit Children Watch 4C: компания выпустила новые детские смарт-часы
20:54 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com
Компания Xiaomi представила новую модель детских "умных" часов - Mi Rabbit Children Watch 4 °C.

Главная особенность часов — встроенный модуль для SIM-карт с поддержкой мобильных сетей четвёртого поколения. Также новая модель получила защиту от воды по стандарту IPX8.

Xiaomi Mi Rabbit Children Watch 4C имеют 1,3-дюймовый квадратный AMOLED дисплей и 2-мегапиксельную камеру. С помощью него можно совершать видеозвонки — через 4G или Wi-Fi.

Кроме того, часы предлагают шагомер, навигатор и несколько фитнес-программ, а также фирменный голосовой помощник XiaoAI. Производитель обещает, что родители смогут постоянно отслеживать местонахождение ребёнка даже при плохом качестве сигнала сотовой сети.

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В Китае Xiaomi Mi Rabbit Children Watch 4C оценили в $56. На выбор есть синяя и розовая расцветки с силиконовыми ремешками.

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Все по теме:

Гаджеты, Технологии, Смарт-часы, Техно, Xiaomi.

Автор:

Телеграф
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