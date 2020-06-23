Xiaomi Mi Rabbit Children Watch 4C: компания выпустила новые детские смарт-часы

Компания Xiaomi представила новую модель детских "умных" часов - Mi Rabbit Children Watch 4 °C.

Главная особенность часов — встроенный модуль для SIM-карт с поддержкой мобильных сетей четвёртого поколения. Также новая модель получила защиту от воды по стандарту IPX8.

Xiaomi Mi Rabbit Children Watch 4C имеют 1,3-дюймовый квадратный AMOLED дисплей и 2-мегапиксельную камеру. С помощью него можно совершать видеозвонки — через 4G или Wi-Fi.

Кроме того, часы предлагают шагомер, навигатор и несколько фитнес-программ, а также фирменный голосовой помощник XiaoAI. Производитель обещает, что родители смогут постоянно отслеживать местонахождение ребёнка даже при плохом качестве сигнала сотовой сети.

Xiaomi представила детские умные часы Mi Rabbit Children Watch 4C.Часы оснащены 1,3 дюймовым дисплеем и 2-мегапиксельной камерой для видеозвонков.Также они получили поддержку сетей 4G,голосового ассистента Xiaomi AI и защиту от влаги по стандарту IPX8.Оценили часы в $56.#Xiaomi pic.twitter.com/gAA1PoVAAU — Smart News (@SmarttNews) June 23, 2020

В Китае Xiaomi Mi Rabbit Children Watch 4C оценили в $56. На выбор есть синяя и розовая расцветки с силиконовыми ремешками.