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Acer Swift 5: компания представила первый ноутбук с процессором Intel 11-го поколения

Acer Swift 5: компания представила первый ноутбук с процессором Intel 11-го поколения
22:11 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com
Сегодня компания Acer представила первый ноутбук, работающий на одном из будущих процессоров Intel Tiger Lake 11-го поколения с интегрированной графикой на базе новой архитектуры Intel Xe, ноутбук Swift 5.

Acer Swift 5 — это компактный ноутбук с толщиной корпуса 14,95 мм и весом меньше 1 кг. Корпус изготовлен из высококачественных магниево-литиевых и магниево-алюминиевых сплавов. Сам ноутбук доступен в расцветках "Зеленый туман" и "Золотой сафари" с золотыми вставками.

У новинки 14-дюймовый сенсорный FHD IPS дисплей с антибактериальным покрытием Corning Gorilla Glass 2, который благодаря узким рамкам занимает 90% площади панели. И сенсорная панель, и экран поддерживают жесты несколькими пальцами. А шарнир при открытии крышки немного приподнимает устройство для удобства набора текста и эффективного отвода тепла. Кроме того, доступно несколько режимов охлаждения: бесшумный, обычный и производительный.

О процессорах в релизе не говорят, но ожидается, что это будут новые Intel Tiger Lake с интегрированной графикой Xe. Также будут доступны версии с графическим процессором Nvidia GeForce MX350. Ноутбук предлагает 16 ГБ оперативной памяти LPDDRAX и SSD на 1 ТБ.

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За автономность отвечает аккумулятор емкостью 56 Вт·ч. В наличии порты HDMI, два USB-A, USB-C Thunderbolt, разъем для наушников и сканер отпечатков пальцев с идентификацией через Windows Hello.

Новый Acer Swift 5 будет доступен только в октябре с ценником $999, хотя итоговая стоимость будет зависеть от модификации.

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Все по теме:

Гаджеты, Ноутбук, Технологии, Acer, Техно.

Автор:

Телеграф
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