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Устаревшая модель: Oculus Go уходит из продаж

Устаревшая модель: Oculus Go уходит из продаж
Обновлено 04:37 Сегодня Телеграф DTF Фото: Твиттер
Oculus и Facebook объявили, что продолжат поддерживать Oculus Go патчами до 2022 года, но в ближайшее время снимут автономную гарнитуру с производства. Они хотят сосредоточиться только на продукции как минимум с шестью степенями свободы и заниматься развитием других моделей, поэтому Go посчитали устаревшим.

С 4 декабря перестанут принимать заявки от разработчиков новые приложения для Go и их обновления — их "последнюю волну" добавят в цифровой магазин 18 декабря.

Кроме того, Oculus пообещала, что в начале 2021 года запустит новый способ продажи игр и ПО для шлема Quest без необходимости одобрения Oculus Store и использования сторонних лаунчеров.

Подробности о нём сообщат позднее.

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Oculus Go вышел в мае 2018-го и стал первой автономной VR-гарнитурой компании — для её работы не требовалось подключение к ПК. За год Facebook продала больше двух миллионов устройств этой модели. "Наследника" Go под названием Oculus Quest выпустили год спустя.

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Facebook, Гаджеты, Oculus Go.

Автор:

Телеграф
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