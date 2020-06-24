Обновление Android 10 с оболочкой One UI 2.1 появилось на популярной модели планшетов Samsung

Компания Samsung, вслед за Galaxy Tab S4, начала также обновлять до Android 10 планшет Galaxy Tab S5e.

Система вышла с номером сборки T725XXU1BTF7 и июньским патче безопасности.

Кроме этого, в прошивку добавили фирменную оболочку One UI 2.1 с основными особенностями, а еще темную тему, новые жесты управления, обновленный интерфейс, улучшенную камеру, другую анимацию, раздел Digital Wellbeing в настройках, новые фирменные приложения и многое другое.

Естественно, не обошлось также без исправлений ошибок.

Обновление пока начали получать пользователи Galaxy Tab S5e (SM-T725) в Великобритании. Чуть позже прошивка доберётся и до других регионов.