Обновление Android 10 с оболочкой One UI 2.1 появилось на популярной модели планшетов Samsung

Система вышла с номером сборки T725XXU1BTF7 и июньским патче безопасности.
Кроме этого, в прошивку добавили фирменную оболочку One UI 2.1 с основными особенностями, а еще темную тему, новые жесты управления, обновленный интерфейс, улучшенную камеру, другую анимацию, раздел Digital Wellbeing в настройках, новые фирменные приложения и многое другое.
Естественно, не обошлось также без исправлений ошибок.
Обновление пока начали получать пользователи Galaxy Tab S5e (SM-T725) в Великобритании. Чуть позже прошивка доберётся и до других регионов.