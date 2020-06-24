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Обновление Android 10 с оболочкой One UI 2.1 появилось на популярной модели планшетов Samsung

Обновление Android 10 с оболочкой One UI 2.1 появилось на популярной модели планшетов Samsung
09:00 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter
Компания Samsung, вслед за Galaxy Tab S4, начала также обновлять до Android 10 планшет Galaxy Tab S5e.

Система вышла с номером сборки T725XXU1BTF7 и июньским патче безопасности.

Кроме этого, в прошивку добавили фирменную оболочку One UI 2.1 с основными особенностями, а еще темную тему, новые жесты управления, обновленный интерфейс, улучшенную камеру, другую анимацию, раздел Digital Wellbeing в настройках, новые фирменные приложения и многое другое.

Естественно, не обошлось также без исправлений ошибок.

Представят либо в июле, либо в августе: Samsung сертифицировала сразу два новых гаджета

Обновление пока начали получать пользователи Galaxy Tab S5e (SM-T725) в Великобритании. Чуть позже прошивка доберётся и до других регионов.

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Все по теме:

Samsung, Обновление, Galaxy Tab S4, Android 10, Samsung Galaxy Tab S5e, Galaxy Tab S5e.

Автор:

Телеграф
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