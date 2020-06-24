Старичков Huawei P10 и Huawei P10 Plus решили обновить

Разработчики Huawei, неожиданно для всех, выпустили крупное обновление системы для флагманов 2017 года: Huawei P10 и Huawei P10 Plus.

Прошивка вышла с номером сборки 9.1.0.275 и весит аж 4 ГБ. К сожалению, это не EMUI 10, а все еще старая версия EMUI 9.1. Новую оболочку смартфоны точно не получат.

В обновление добавили майский патч безопасности и несколько полезных нововведений. Первое — Huawei Assistant для рабочего стола с умными уведомлениями, новостями и персонализированными рекомендациями. Кстати, его недавно также получил Honor 8X.

Еще в смартфоны Huawei P10 и Huawei P10 Plus с новой версией ПО добавили функцию Smart Charge. Она должна в теории продлить срок службы аккумулятора.

Обновление уже начали получать владельцы устройств по всему миру.