Давно такого не было: Samsung планирует выпустить смартфон со съемной батареей

Производители смартфонов уже давно перестали выпускать устройства со съёмными аккумуляторами, но похоже, это снова может стать популярным.

Компания Samsung готовит к выходу новый бюджетный смартфон, который сможет похвастаться съёмной батареей с объёмом на 3000 мАч. Новинку заметили в базе данных агентства Bluetooth SIG с номером модели SM-A013 и названием Galaxy A01 Core.

Об этом рассказали SamMobile.

Аппарату приписывают 1 или 2 ГБ оперативной памяти, а также процессор MediaTek Helio P23 (MT6739WW). Кроме этого, смартфон будет поставляться с предустановленной системой Android 10. Возможно, речь идёт об упрощённой версии Go Edition.

Samsung Galaxy A01 Core должны анонсировать уже в ближайшее время. Судя по спецификациям, аппарат будет стоить меньше 100 долларов США.